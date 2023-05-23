В 12 районах Коми ожидается высокая пожароопасность

Фото: Коми лесопожарный центр.

Сегодня, 23 мая, в некоторых районах Коми прогнозируется установление чрезвычайной пожароопасности 5 класса. Прогноз предоставили в ЦГМС.

Районы Коми: Печорский, Ухтинский, Ижемский, Троицко-Печорский, Сыктывдинский, Удорский, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Сысольский, Койгородский, а также Сыктывкар.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению:

не допускать палы сухой растительности и сжигание мусора;

в случае обнаружения возгорания незамедлительно сообщите в службу спасения;

ограничить посещение/пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112». В главном управлении МЧС России по Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8 (8212) 29-99-99.

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