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НовостиОбщество23 мая 2023 9:20

Жительница Сыктывкара под предлогом заработка отдала мошенникам 4 млн рублей

Она переводила деньги на протяжении нескольких месяцев
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

58-летняя жительница Сыктывкара обратилась в полицию и сообщила, что пострадала от мошенников в попытке заработать денег. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, возбуждено уголовное дело.

На телефон женщины поступил звонок от неизвестного, который выдал себя за представителя брокерской компании. Он предложил горожанке выгодно вложить сбережения.

Жительница Сыктывкара переводила мошеннику деньги на протяжении нескольких месяцев. Сумма ущерба составила 4 млн рублей.

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