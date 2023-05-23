Житель Коми убил брата металлическим чайником

Фото: Нина Юшкова.

40-летний житель поселка Жерашрт отправился в тюрьму на 7 лет за убийство брата чайником. Свою вину мужчина признал. Детали случившегося рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Вопиющий случай произошел 18 августа прошлого года. Сельчанин, ранее судимый за применение насилия к своему отцу, распивал на даче с братом алкогольные напитки. Между произошел конфликт, во время которого подсудимый избил родственника металлическим чайником. После содеянного он ушел в гости к родителям.

Спустя два дня сельчанин пришел с матерью проведать брата, но тот был мертв.

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