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НовостиОбщество23 мая 2023 10:20

Стало известно, когда в Сыктывкаре завершится осветительный сезон

Распоряжение опубликовала администрация столицы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

31 мая в Сыктывкаре отключат уличное освещение. Распоряжение опубликовала администрация столицы.

В Сыктывкаре в 2021 году было модернизировано уличное освещение. Был полностью автоматизирован весь осветительный комплекс города, а также заменены 9 214 ламп на современные энергосберегающие светильники.

Как правило, уличное освещение включают ближе к осени.

В Сыктывкаре белые ночи начинаются 26 мая и заканчиваются 15 июля. Уже в августе в столице республики становится темно.

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