Стало известно, когда в Сыктывкаре завершится осветительный сезон

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31 мая в Сыктывкаре отключат уличное освещение. Распоряжение опубликовала администрация столицы.
В Сыктывкаре в 2021 году было модернизировано уличное освещение. Был полностью автоматизирован весь осветительный комплекс города, а также заменены 9 214 ламп на современные энергосберегающие светильники.
Как правило, уличное освещение включают ближе к осени.
В Сыктывкаре белые ночи начинаются 26 мая и заканчиваются 15 июля. Уже в августе в столице республики становится темно.
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