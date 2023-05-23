Стало известно, когда в Сыктывкаре завершится осветительный сезон

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31 мая в Сыктывкаре отключат уличное освещение. Распоряжение опубликовала администрация столицы.

В Сыктывкаре в 2021 году было модернизировано уличное освещение. Был полностью автоматизирован весь осветительный комплекс города, а также заменены 9 214 ламп на современные энергосберегающие светильники.

Как правило, уличное освещение включают ближе к осени.

В Сыктывкаре белые ночи начинаются 26 мая и заканчиваются 15 июля. Уже в августе в столице республики становится темно.

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