В Коми обнаружили тела утонувших рыбаков

Фото: Нина Юшкова.

Вчера, 22 мая, в Прилузье и Троицко-Печорске обнаружены тела двоих утонувших мужчин. На поиски пропавших выезжали спасатели «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС.

Тело 43-летнего рыбака обнаружили местные жители на реке Латка. Шестого мая лодка столкнулась с бревном, в результате чего порвалась. Одному из мужчин удалось выплыть на берег, а другой кинулся к лодке, чтобы зацепиться за нее, но пропал из виду.

Спасательный отряд поднял на берег тело еще одного пропавшего рыбака. 44-летний мужчина утонул 11 мая на озере Хорошевском, сообщает «Комиинформ».

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