В Коми 70-летняя велосипедистка угодила под колеса «Нивы»

Фото: ГИБДД по Коми.

Вчера, 22 мая, в поселке Кожва Печорского района КОми водитель «Нивы» сбил 70-летнюю велосипедистку. В ГИБДД по Коми рассказали, что дорожно-транспортное происшествие произошло около дома №16 на Торговом переулке.

За рулем отечественного автомобиля находился 53-летний мужчина. Пожилая велосипедистка двигалась по краю дороги и начала поворачивать налево.

В результате наезда пенсионерка получила ЧМТ, сотрясение мозга и перелом пальца стопы. Пострадавшую доставили в больницу.

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