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НовостиПроисшествия23 мая 2023 13:37

В Сыктывкаре в аварии с пассажирским автобусом пострадало два ребенка

Один ребенок госпитализирован
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД по Коми

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения пострадали дети.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, ДТП было зафиксировано сегодня, 23 мая. 57-летний мужчина за рулем «Фольксваген Пассат» наехал на 9-летнего пешехода, а затем врезался в попутный пазик.

В результате ДТП пострадали два ребенка. Школьник получил ушиб правого плеча, а четырехлетняя девочка, которая упала в салоне автобуса, была госпитализирована с тупой травмой живота и травмами головы.

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