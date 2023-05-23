В Сыктывкаре в аварии с пассажирским автобусом пострадало два ребенка

Фото: ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошла авария с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения пострадали дети.

Как сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции, ДТП было зафиксировано сегодня, 23 мая. 57-летний мужчина за рулем «Фольксваген Пассат» наехал на 9-летнего пешехода, а затем врезался в попутный пазик.

В результате ДТП пострадали два ребенка. Школьник получил ушиб правого плеча, а четырехлетняя девочка, которая упала в салоне автобуса, была госпитализирована с тупой травмой живота и травмами головы.

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