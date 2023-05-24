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НовостиОбщество24 мая 2023 8:50

В Коми обследовали 11 человек, которые контактировали с погибшими птицами

Под наблюдением находятся еще трое
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Республике Коми прошли обследование граждане, которые контактировали с погибшими птицами. Об этом вчера, 23 мая на пресс-конференции заявил замначальника отдела эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Богдан Гнатив.

Под наблюдение попали жители Сыктывкара и Княжпогоста, которые обнаружили тушки птиц, сотрудники ветслужбы и аварийно-спасательной службы - 11 человек. К счастью, они здоровы, анализы на грипп - отрицательные.

Кроме того, под наблюдение попала еще три человека. Они пройдут обследование в пятницу.

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