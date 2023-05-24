В Коми обследовали 11 человек, которые контактировали с погибшими птицами

Фото: Pixabay.

В Республике Коми прошли обследование граждане, которые контактировали с погибшими птицами. Об этом вчера, 23 мая на пресс-конференции заявил замначальника отдела эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Богдан Гнатив.

Под наблюдение попали жители Сыктывкара и Княжпогоста, которые обнаружили тушки птиц, сотрудники ветслужбы и аварийно-спасательной службы - 11 человек. К счастью, они здоровы, анализы на грипп - отрицательные.

Кроме того, под наблюдение попала еще три человека. Они пройдут обследование в пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми заболевание педикулезом, чесоткой и микроспорией находится на стабильном уровне (подробнее)