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НовостиОбщество24 мая 2023 9:50

В Коми проверят безопасность аттракционов

В республике их насчитывается 22
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Служба стройжилтехнадзора Коми проверит безопасность аттракционов на территории республики. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 22 аттракциона - 17 батутов и 5 механизированных каруселей.

При фиксации инспектором нарушений требований безопасности Гостехнадзор может инициировать выездную проверку и привлечь к ответственности эксплуатанта.

Минимальная сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей - 20 тысяч рублей, для юр. лиц - 100 тысяч рублей.

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