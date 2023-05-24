В Коми проверят безопасность аттракционов

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Служба стройжилтехнадзора Коми проверит безопасность аттракционов на территории республики. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 22 аттракциона - 17 батутов и 5 механизированных каруселей.

При фиксации инспектором нарушений требований безопасности Гостехнадзор может инициировать выездную проверку и привлечь к ответственности эксплуатанта.

Минимальная сумма штрафа для индивидуальных предпринимателей - 20 тысяч рублей, для юр. лиц - 100 тысяч рублей.

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