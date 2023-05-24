Лыжница из Коми Юлия Ступак рассказала, как ей делали предложение руки и сердца

Фото: https://vk.com/yulia_belorukova.

Олимпийская чемпионка, лыжница из Республики Коми Юлия Ступак поделилась, как ей сделали предложение руки и сердца.

Все произошло на отдыхе в Грузии на стратовулкане Казбек. В этот трогательный момент рядом находились друзья и несколько туристов.

«Он подготовил небольшую коробочку в форме моей олимпийской медали. Точь-в-точь. Написал огромное письмо-признание, может быть, даже клятву. Встал на колено, сделал предложение, подарил огромный букет цветов. В этот момент там были только мы, наши друзья, которые все знали…и один-два туриста, и батюшка, который служит в церкви. Этот день был просто нереальным», - рассказала Юлия Ступак.

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