У выпускников 9 классов в Коми начались экзамены

Фото: Нина Юшкова.
С сегодняшнего дня в Республике Коми начинается основной период проведения ГИА. К экзаменам допущены 9 537 выпускников 9 классов.
Для того, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, выпускникам необходимо сдать два обязательных учебных предмета - математику и русский язык, и еще два предмета на выбор на удовлетворительные отметки.
Для получения аттестата инвалиды, дети-инвалиды, участники с ОВЗ по желанию могут сдать только два предмета - математику и русский язык в форме ГВЭ или ОГЭ.
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