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НовостиОбщество24 мая 2023 11:50

У выпускников 9 классов в Коми начались экзамены

К ним допущены 9537 человек
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

С сегодняшнего дня в Республике Коми начинается основной период проведения ГИА. К экзаменам допущены 9 537 выпускников 9 классов.

Для того, чтобы получить аттестат об основном общем образовании, выпускникам необходимо сдать два обязательных учебных предмета - математику и русский язык, и еще два предмета на выбор на удовлетворительные отметки.

Для получения аттестата инвалиды, дети-инвалиды, участники с ОВЗ по желанию могут сдать только два предмета - математику и русский язык в форме ГВЭ или ОГЭ.

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