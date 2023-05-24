В Коми мужчина угрожал продавцу пистолетом

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В Усинске полицейский задержал 27-летнего мужчина, который угрожал пистолетом продавцу магазина. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Подозреваемый набрал в магазине целую корзину продуктов и попытался скрыться. Сотрудница магазина преградила ему путь, после чего он достал пистолет и начал ей угрожать.

Ранее задержанный был судим. Возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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