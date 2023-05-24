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НовостиПроисшествия24 мая 2023 12:20

В Коми мужчина угрожал продавцу пистолетом

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Усинске полицейский задержал 27-летнего мужчина, который угрожал пистолетом продавцу магазина. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

Подозреваемый набрал в магазине целую корзину продуктов и попытался скрыться. Сотрудница магазина преградила ему путь, после чего он достал пистолет и начал ей угрожать.

Ранее задержанный был судим. Возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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