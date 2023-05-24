Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2023 12:50

В Коми стартует профилактическое мероприятие «Трасса»

Рейды будут проходить с 26 по 28 мая
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Коми стартует мероприятие «Трасса», направленное на пресечение нарушений ПДД. Рейды будут проходить с 26 по 28 мая.

В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД уделят особое внимание пресечению следующих правонарушений: выезд на встречную полосу, управление ТС в состоянии опьянения и не использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Также инспекторы ДПС будут проводить с автолюбителями информационно-разъяснительную работу, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми мужчина угрожал продавцу пистолетом (подробнее)