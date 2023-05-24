В Коми стартует профилактическое мероприятие «Трасса»

Фото: Нина Юшкова.

В Коми стартует мероприятие «Трасса», направленное на пресечение нарушений ПДД. Рейды будут проходить с 26 по 28 мая.

В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД уделят особое внимание пресечению следующих правонарушений: выезд на встречную полосу, управление ТС в состоянии опьянения и не использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Также инспекторы ДПС будут проводить с автолюбителями информационно-разъяснительную работу, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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