В Коми грозы спровоцировали три лесных пожара

Автор фото: Макеев Иван

В Коми произошло три крупных лесных пожара. Причиной тому стали грозы.

Как сообщает портал ИАС «Лесные пожары 2.0», возгорания были зафиксированы в Княжпогостском районе, Ухте и самый крупный пожар был обнаружен в Троицко-Печорском районе. Охваченная огнем площадь оценивается в 3,5 га.

- Возгорание было замечено во время лесоавиационных работ в 8 км от деревни Большая Сойва. Огнеборцам потребовались сутки, чтобы ликвидировать возгорание с момента обнаружения, - сообщает портал.

В Княжпогостском районе площадь пожара составила 1,45 гектара. Огонь вспыхнул в 6,3 км от поселка Чернореченский. Ликвидировать его удалось за 9 часов с момента начала тушения.

Наиболее мелкий пожар обнаружен в 30 км от поселка Изваильский. Его площадь составила 1,1 гектар. Ликвидировали возгорание чуть больше чем за 12 часов с момента начала тушения.

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