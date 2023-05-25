В Коми сошли с рельсов вагоны

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В Ухте с рельсов сошли вагоны. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 24 мая глубокой ночью на станции Ветласян. В ходе работ с рельсов сошли два грузовых вагона, к счастью, никто не пострадал.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования.

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