В Сыктывкаре закроют движение транспорта на нескольких улицах

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В Сыктывкаре будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.
До 17:00 третьего июня в связи с проведением работ по замене участка теплотрассы перекроют дорогу на улице Католикова от дома №4 до дома №152 по Октябрьскому проспекту.
В связи с проведением ремонтных работ ливневой канализации будет закрыто движение по половине дороги на улице Домны Каликовой от дома №49 до дома №50. Ограничение будет действовать 31 мая.
Также до 31 августа будет закрыта дорога по улице Малышева с левой стороны дома №13.
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