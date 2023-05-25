В Сыктывкаре закроют движение транспорта на нескольких улицах

Фото: Pixabay.

В Сыктывкаре будет перекрыто движение транспорта на ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

До 17:00 третьего июня в связи с проведением работ по замене участка теплотрассы перекроют дорогу на улице Католикова от дома №4 до дома №152 по Октябрьскому проспекту.

В связи с проведением ремонтных работ ливневой канализации будет закрыто движение по половине дороги на улице Домны Каликовой от дома №49 до дома №50. Ограничение будет действовать 31 мая.

Также до 31 августа будет закрыта дорога по улице Малышева с левой стороны дома №13.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре пропал 27-летний Дмитрий Фролов (подробнее)