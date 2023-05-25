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НовостиПроисшествия25 мая 2023 7:50

Жителя Сыктывкара отправился в колонию за публичные призывы к терроризму

Его приговорили к 6 годам лишения свободы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Суд вынес приговор жителю Сыктывкара за публичные призывы к терроризму. Его приговорили к 6 годам лишения свободы, оштрафовали, а также запретили заниматься администрированием сайтов на 3 года.

В 2020-2021 годах мужчина разместил в своих соцсетях файлы, которые содержали публичные призывы к терроризму и экстремизму.

Более того, мужчина открыто негативно отзывался о судье, которая привлекла его к административной ответственности за нарушение ПДД.

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