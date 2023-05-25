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НовостиОбщество25 мая 2023 8:20

В Роспотребнадзоре Коми сообщили, что продукция из мяса птиц в магазинах безопасна

Мясо павших от вируса птиц попасть на прилавки попросту не может
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Продукцию из мяса птиц на прилавках магазинов в Коми можно считать безопасной. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе в ходе пресс-конференции, касающейся обстановки в связи с гриппом птиц.

Как сообщил замначальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора РК Богдан Гнатив, мясная продукция проходит все уровни контроля качества. Мясо павших от вируса птиц попасть на прилавки попросту не может.

Стоит отметить, что мясо погибшей от гриппа птицы нельзя употреблять даже после термической обработки.

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