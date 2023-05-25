В Коми трое мужчин вымогали у студента 150 тысяч рублей и угрожали расправой

Фото: Скриншот с видео МВД по Коми.

В Усть-Вымском районе сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в вымогательстве денег у 20-летнего студента с применением насилия. Возбуждено уголовное дело. Двое из задержанных сейчас находятся под стражей, один - подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Неоднократно судимые мужчины 2001, 1991 и 1988 годов рождения, узнали о том, что у заявителя на счетах имеется крупная сумма денег. На протяжении долгого времени они, угрожая расправой, требовали у него 150 тысяч рублей. В течение полугода заявитель перевел им частями 20 тысяч рублей.

В мае 2023 года вымогатели избили избили студента, после чего тот обратился в полицию.

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