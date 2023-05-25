В Коми школьник пронес на экзамен запрещенный предмет

Фото: Нина Юшкова.

24 мая 2023 года у девятиклассников начался основной период сдачи экзамена. К нему допустили 9 537 выпускников.

В первый день сдачи госэкзамена выпускника 9 класса удалили с тестирования. Молодой человек пронес в кабинет смартфон. Об этом рассказала и.о. министра образования и науки Коми Наталья Якимова.

«Мы будем сейчас проводить все служебные расследования, дадим оценку организаторам в пункте проведения экзамена, как такое допущено, что случилось. Но вместе с тем участник был удален с экзамена», - сообщила Наталья Якимова.

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«Мы будем сейчас проводить все служебные расследования, дадим оценку организаторам в пункте проведения экзамена, как такое допущено, что случилось. Но вместе с тем участник был удален с экзамена», - сообщила Наталья Якимова.