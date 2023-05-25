Когда жителям Коми выплатят пенсии и социальные пособия за июнь

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Стало известно, когда жители Коми получат соцпособия и пенсии за июнь. Публикуем график поступления получателям денежных средств.
Выплаты за июнь 2023 года жителям республики будет осуществляться:
клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К – 9 июня,
клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я – 21 июня,
клиентам других банков – 19 июня.
Пособия и выплаты за май 2023 года:
2 июня:
– единое пособие. Если вы уже получили единое пособие за май (в течение 5 рабочих дней с даты вынесения решения), то следующее пособие - за июнь – будет выплачено вам в июле.
– выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;
– ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет (включительно);
– пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
– ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;
– иные ежемесячные пособия, переданные в СФР от органов соцзащиты Республики Коми.
5 июня: ежемесячная выплата из материнского капитала за май.
Если вы уже получили выплату за май (в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения), то следующая выплата, за июнь, будет выплачена вам в июле.
8 июня: пособие за май по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.
Всем, кто получает пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении, сообщает региональное отделение Соцфонда.
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