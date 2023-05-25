Когда жителям Коми выплатят пенсии и социальные пособия за июнь

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Стало известно, когда жители Коми получат соцпособия и пенсии за июнь. Публикуем график поступления получателям денежных средств.

Выплаты за июнь 2023 года жителям республики будет осуществляться:

клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы А-К – 9 июня,

клиентам Сбербанка с фамилиями на буквы Л-Я – 21 июня,

клиентам других банков – 19 июня.

Пособия и выплаты за май 2023 года:

2 июня:

– единое пособие. Если вы уже получили единое пособие за май (в течение 5 рабочих дней с даты вынесения решения), то следующее пособие - за июнь – будет выплачено вам в июле.

– выплата на первого ребенка от 0 до 3 лет;

– ежемесячные пособия на детей от 8 до 16 лет (включительно);

– пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;

– ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет;

– иные ежемесячные пособия, переданные в СФР от органов соцзащиты Республики Коми.

5 июня: ежемесячная выплата из материнского капитала за май.

Если вы уже получили выплату за май (в течение пяти рабочих дней с даты вынесения решения), то следующая выплата, за июнь, будет выплачена вам в июле.

8 июня: пособие за май по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям.

Всем, кто получает пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с ранее утвержденным графиком. Его можно уточнить в своем почтовом отделении, сообщает региональное отделение Соцфонда.

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