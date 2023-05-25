Стало известно, кем Игорь Дягилев будет служить на СВО

Фото из личного архива Игоря Дягилева.

В Койгородском районе Коми в ходе коллегии и.о. министра регионального здравоохранения прокомментировал свое участие в СВО. На данный момент создаются медицинские отряды специального назначения.

Сначала Игорь Дягилев пройдет подготовку в Санкт-Петербурге, после чего отправится в зону проведения специальной военной операции.

«Я надеюсь, буду работать травматологом, но мои организационные навыки и компетенции, надеюсь, тоже пригодятся», - сообщил Игорь Дягилев.

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