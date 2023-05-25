«Рано ушла»: стала известна личность погибшей в газовой «трагедии» в Печоре

Фото: Соцсети.

Сегодня, 25 мая, в Печоре проводили в последний путь женщину, которая погибла от отравления угарным газом в канализационном люке.

Напомним, трагедия произошла 23 мая в поселке Путеец. На объекте канализационной насосной станции шестеро работников отравились угарным газом. Двое из них, к сожалению, скончались.

«Перестало биться сердце самой любимой мамы, бабушки, сестры и человека с большим сердцем и доброй душой. Это невосполнимая утрата для всех нас и тех кто ее знал», - говорится в посте.

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