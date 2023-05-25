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НовостиОбщество25 мая 2023 11:20

Жительница Коми хотела стать депутатом с поддельным дипломом о высшем образовании

Суд ограничил ей свободу на 6 месяцев
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Ухтинка с поддельным дипломом о высшем образовании хотела стать депутатом. Суд ограничил ей свободу на 6 месяцев, рассказали в пресс-службе судов Коми.

У женщины имелся диплом, который якобы выдали ей 21 июня 2011 года негосударственным аккредитованным частным учреждением.

В июле прошлого года ухтинка решила им воспользоваться для участия в выборах в депутаты. Она предоставила в городскую избирательную комиссию копию поддельного диплома, заверенную своей подписью.

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