Житель Коми ударил ножом приятеля жены

Фото: Pixabay.
В Ижемском районе задержали 37-летнего мужчину, который на почве ревности ударил ножом 35-летнего приятеля супруги. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Житель Нижегородской области приехал в Ижемский район на подработку и успел подружиться с женой подозреваемого. Они пригласила его в гости, пока супруг спал.
Спустя некоторое время между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин дома ударил гостя несколько раз ножом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Коми хотела стать депутатом с поддельным дипломом о высшем образовании (подробнее)