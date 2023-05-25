Житель Коми ударил ножом приятеля жены

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В Ижемском районе задержали 37-летнего мужчину, который на почве ревности ударил ножом 35-летнего приятеля супруги. Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Житель Нижегородской области приехал в Ижемский район на подработку и успел подружиться с женой подозреваемого. Они пригласила его в гости, пока супруг спал.

Спустя некоторое время между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин дома ударил гостя несколько раз ножом.

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