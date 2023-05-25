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НовостиОбщество25 мая 2023 12:20

В Коми женщина лишилась крупной суммы денег при покупке породистой собаки

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

40-летняя жительница Сосногорска обратилась в полицию и сообщила, что лишилась 28 тысяч рублей при покупке немецкой овчарки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщина обратилась к новой знакомой из Самарской области, с которой познакомилась в соцсетях полгода назад, и попросила подыскать для нее питомца. Та согласилась ей помочь, а спустя время отправила фотографию щенка и озвучила сумму.

Заявительница перевела необходимую сумму, а через некоторое время с ней связался неизвестный, который представился братом ее приятельницы, и рассказал, что его сестра попала в ДТП и временно не сможет выходить на связь, а щенка привезет немного позже.

После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

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