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НовостиПроисшествия25 мая 2023 12:50

В Коми молодой человек продал наркотики несовершеннолетнему

Сейчас он находится под стражей
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

18-летнего жителя Ухты будут судить за сбыт наркотиков несовершеннолетнему. Сейчас он находится под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Инцидент произошел в марте этого года. Подсудимый купил наркотические вещество и продал его 17-летнему знакомому. Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками полиции.

Свою вину он признал. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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