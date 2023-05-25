В Коми молодой человек продал наркотики несовершеннолетнему

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18-летнего жителя Ухты будут судить за сбыт наркотиков несовершеннолетнему. Сейчас он находится под стражей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Инцидент произошел в марте этого года. Подсудимый купил наркотические вещество и продал его 17-летнему знакомому. Факт совершения преступления был выявлен сотрудниками полиции.

Свою вину он признал. В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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