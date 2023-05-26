Житель Коми пытался зарезать своего знакомого

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В Ухте 53-летнего местного жителя признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, в январе 2023 года между фигурантом уголовного дела и 29-летним мужчиной произошел конфликт во время которого подсудимый в состоянии алкогольного опьянения ударил потерпевшего ножом в область груди.

Потерпевшего спас очевидец, который отобрал у нападавшего нож и задержал злоумышленника до приезда полицейских. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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