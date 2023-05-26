В лесу Коми обнаружили несанкционированную свалку

Фото: минприроды Коми

В пресс-службе минприроды Коми сообщили, что сотрудники ведомства вместе с Прилузским лесничеством ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

По предоставленным данным, это произошло 25 мая во время патрулирования территории. Свалка была бытовая. Всего с места было собрано два мешка бытовых отходов, которые перевезли на полигон ТКО.

В настоящий момент работка по ликвидации свалок в лесу продолжается, проинформировали в ведомстве.

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