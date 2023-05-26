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НовостиПроисшествия26 мая 2023 7:20

В Коми росгвардейцы помогли мужчине с ножевым ранением

Все произошло в Айкино
Источник:kp.ru
Фото: Нина Юшкова.

Фото: Нина Юшкова.

В Айкино к росгвардейцам обратился за помощью мужчина, который сообщил, что на улице Набережной находится человек с ножевым ранением.

Инцидент произошел на улице Набережной. Оперативники прибыли по указанному адресу и обнаружили 55-летнего мужчину с резаной раной руки. На помощь приехала карета скорой помощи.

До прибытия врачей сотрудники Росгвардии оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Спустя некоторое время его доставили в больницу.

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