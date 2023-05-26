В Сыктывкаре водитель иномарки сбил пенсионерку «на зебре»

Фото: Сыктывкар №1.

Вчера, 25 мая, в сыктывкарском поселке Краснозатонский водитель автомобиля Hyundai Grandeur сбил 64-летнюю женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло около дома №13 по улице Трактовой.

За рулем иномарки находился 39-летний мужчина. Пострадавшая пенсионерка была госпитализирована с различными травмами. У нее диагностировали ушиб головы и поясницы, а также ЧМТ.

В настоящее время устанавливаются все детали случившегося, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на ГИБДД города.

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