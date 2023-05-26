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НовостиОбщество26 мая 2023 8:20

В Коми человека укусил зараженный опасной болезнью клещ

Все произошло в Койгородском районе
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

В Койгородском районе Коми человека укусил зараженный клещ. Об этом рассказал главврач местной ЦРБ Вадим Мечетин.

Койгородский район является одним из опасных районов республики по клещам. Тем не менее уже был выявлен клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма - на данный момент зарегистрирован один случай инфицированного клеща.

«Все пациенты получают терапию с профилактической целью заранее, соответственно, больных клещевыми инфекциями в районе нет», — отметил главный врач.

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