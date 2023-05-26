В Коми не поддержали инициативу введения наказания за буллинг

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В Республике Коми не была поддержана инициатива введения наказания за буллинг. Данный вопрос был рассмотрен вчера, 25 мая, в ходе круглого стола, посвященного профилактике правонарушений, асоциального поведения, агрессии несовершеннолетних.

Буллингом называют агрессивное преследование одного из членов коллектива. Порой он может довести жертву до психического расстройства и даже самоубийства. За травлю предусмотрена ответственность 14-ю статьями УК РФ и 1 - административного.

Вопросы агрессивного поведения и травли несовершеннолетних, оказания помощи пострадавшим от этого детям находятся на постоянном контроле регионального МВД. С 2020 по 2023 г. не было зарегистрировано заявлений в отношении школьников. В связи с этим представители ведомства посчитали нецелесообразным установление ответственности отдельно за буллинг.

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