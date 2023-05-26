Жительница Сыктывкара проснулась и увидела у себя дома незнакомого мужчину

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20-летняя жительница Сыктывкара обратилась в полицию и рассказала, что из ее комнаты в общежитии неизвестный похитил смартфон. Как сообщили в пресс-службе МВД по Коми, было возбуждено уголовное дело.

Утром ее соседка по комнате вышла покурить и не заперла за собой дверь. Заявительница проснулась от звука шагов и увидела в комнате незнакомца. Мужчина скрылся, прихватив с собой телефон.

В скором времени оперативники задержали 44-летнего мужчину. В тот день он ходил по общежитию и проверял, есть ли кто дома.

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