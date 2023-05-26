В Коми 14-летняя девочка убежала в лес назло матери

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Вчера, 25 мая, в Сысольском районе Коми 14-летняя девочка ушла в лес после ссоры с матерью. На поиски подростка выдвинулись кинологи, полицейские, пожарные, волонтеры и местные жители.

Девочка возвращалась с матерью из села Объячево в деревню Семушино. Между ними произошла ссора, в ходе которой подросток выбежал из машины и убежал в лес.

Потрясенная женщина обратилась за помощью в службу спасения. На место направились спасательные отряды. В 15:00 стало известно о том, что школьница самостоятельно вышла на трассу «Вятка».

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