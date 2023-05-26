В Коми будет увеличено финансирование санавиации

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В Республике Коми будет увеличено финансирование санитарной авиации. Средства на данные цели поступили из федерального и регионального бюджетов. С докладом выступил и.о. министра здравоохранения региона Игорь Дягилев.

В Коми число точек базирования вертолетов увеличилось до трех: Усинск, Ухта и Сыктывкар. В прошлом году был 621 вылет, а также было эвакуировано 853 пациента, из которых 105 - дети.

«Расходы составили 594 миллиона рублей. А в этом году за счёт федеральных и республиканских средств, нас поддерживает и правительство, и депутаты, сумма увеличена, составляет 637 миллионов рублей», — подчеркнул и. о. министра.

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«Расходы составили 594 миллиона рублей. А в этом году за счёт федеральных и республиканских средств, нас поддерживает и правительство, и депутаты, сумма увеличена, составляет 637 миллионов рублей», — подчеркнул и. о. министра.