В одном из районов Коми повысили тариф на проезд в автобусах

Фото: Нина Юшкова.
В Усть-Цилемском районе Коми повысили тариф на проезд в автобусах. Сумма выросла на четыре рубля.
Приказ об установлении единых максимальных уровней тарифов на пассажирские перевозки утвердил Комитет Коми по тарифам. Согласно документу, предельный тариф на перевозки в пригородном сообщении повышен на три рубля, в междугороднем сообщении - до 5,1 рубля за километр.
Максимальная стоимость проезда по городу составит 20 рублей.
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