МВД не нашло факты неуважительного общения между главой Коми и полицейским

Фото: Соцсети.

МВД Коми ответило на запрос депутата Госдумы от партии КПРФ Олега Михайлова по факту хамского отношения со стороны главы региона Владимира Уйбы в адрес инспекторов ГИБДД. Инцидент произошел в конце апреля текущего года.

По данным сообщества «Новая Республика» в социальной сети «ВКонтакте», и.о. директора филиала фонда поддержки участников СВО вызвал сотрудников ДПС, чтобы пресечь нарушения ПДД в связи с приездом главы Коми. Обращений от граждан не поступало, что противоречит словам инспектора ГИБДД, который приехал на вызов. На водителей, который припарковались в неположенном месте, были составлены протоколы КоАП.

Также стало известно, что правоохранители проанализировали записи с видеорегистраторов. Факты грубого и неуважительного общения между Владимиром Уйбой и полицейскими установлены не были.

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