Жительница Коми заплатила 15 тысяч рублей за клевету

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В Коми осудили 49-летнюю жительницу Инты за клевету. Об этом сообщает пресс0служба республиканской прокуратуры.
По данным ведомства, летом прошлого года женщина сделала записи на своей странице в соцсетях про своего знакомого. Мужчина заявил, что это клевета и ложь, и подал в суд.
Женщина была признана виновной, несмотря на то, что писала посты под чужим именем. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.
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