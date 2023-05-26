Жительница Коми заплатила 15 тысяч рублей за клевету

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В Коми осудили 49-летнюю жительницу Инты за клевету. Об этом сообщает пресс0служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, летом прошлого года женщина сделала записи на своей странице в соцсетях про своего знакомого. Мужчина заявил, что это клевета и ложь, и подал в суд.

Женщина была признана виновной, несмотря на то, что писала посты под чужим именем. Теперь ей придется заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.

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