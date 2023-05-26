В Коми спецпрокуратура выявила нарушения прав работников угледобывающего предприятия

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Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли провела проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов в деятельности в АО «Воркутауголь».

Законодательство в области промышленной безопасности обязывает хозяйствующие субъекты вести горные работы в строгом соответствии с технической документацией.

Однако, в ходе прокурорской проверки выявлены случаи нарушения отдельных пунктов правил безопасности, связанны с захламленностью выработок, предназначенных для передвижения и эвакуации людей; ненадлежащей эксплуатацией автоматических систем взрывоподавления-локализации взрывов; обустройством пожарных систем; содержания горных выработок и другие.

Все эти и иные выявленные в ходе проверки нарушения послужили основанием для внесения представлений об их устранении. По итогам их рассмотрения должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и организованы работы по устранению нарушений нормативных требований.