В Коми распространяются тревожные новости о местном жители

Фото: Ухтаспас

В Коми начали поиски пропавшего местного жителя. По данным "Ухтаспас", в республике пропал 41-летний Максим Воеводин-Божок. Спасатели сообщили, что о нем ничего неизвестно с 21 мая. Уточняется, что мужчина выехал в тот день с вахты, но так и не доехал до дома.

Приметы: среднее телосложение, рост 170-175 см, подстрижен налысо, на теле есть татуировки.

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +7(958)170-16-24, +7(912)100-70-70, +7(8216)74-09-47.

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