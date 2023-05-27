Жителя Коми оштрафовали за оскорбление продавца магазина

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Житель Ухты получил штраф за оскорбление продавца магазина. По предоставленным данным, мужчина получил наказание в размере 3,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

В ведомстве сообщили, что решение вынес мировой судья Ярегского судебного участка. Установлено, что 24 марта 2023 года в период с 11:00 до 11:30 подсудимый в помещении магазина высказался в адрес продавца оскорбления в неприличной форме.

Мужчину в суде признали виновным и назначили ему административный штраф. Постановление не вступило в законную форму.

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