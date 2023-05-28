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НовостиПроисшествия28 мая 2023 7:00

Жительница Коми ударила ножом мужчину из-за личной неприязни

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

42-летняя жительница Ухты ударила ножом мужчину из-за личной неприязни. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 26 марта. На общей кухне в общежитии женщина ударила 42-летнего мужчину в область поясницы. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

В скором времени уголовное дело рассмотрит суд.

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