Пенсионерка из Коми лишилась крупной суммы денег, желая заработать на криптовалюте

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Пенсионерка из Усть-Вымского района обратилась в полицию и сообщила, желая заработать на криптовалюте, лишилась полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД по РК.

Женщине поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником брокерской компании. Он предложил ей заработок путем инвестиций, на что женщина согласилась.

Пенсионерка оформила кредит и в течение двух недель переводила денежные средства на указанные счета.

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