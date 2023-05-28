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НовостиОбщество28 мая 2023 8:00

Пенсионерка из Коми лишилась крупной суммы денег, желая заработать на криптовалюте

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Пенсионерка из Усть-Вымского района обратилась в полицию и сообщила, желая заработать на криптовалюте, лишилась полумиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД по РК.

Женщине поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником брокерской компании. Он предложил ей заработок путем инвестиций, на что женщина согласилась.

Пенсионерка оформила кредит и в течение двух недель переводила денежные средства на указанные счета.

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