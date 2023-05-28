В самом опасном районе Коми по клещевому энцефалиту прошла обработка территорий

Фото: Администрация Княжпогостского района.

В Княжпогостском районе Коми прошла первая обработка от клещей. В ноябре прошлого гола данный район был признан эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту.

Обработка территорий проводилась в скверах, на кладбищах, детских площадках, стадионах. Также были обработаны территории школ и детсадов. Площадь обработанной территории составила около 61 га.

Стоимость проводимых работ составит 778,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе администрации района.

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