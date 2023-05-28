В Коми огонь уничтожил баню и хозпостройки

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Накануне в Республике Коми произошло несколько серьезных пожаров. На места ЧП выезжали экстренные службы.

В пятницу, 26 мая, в поселке Ветлосян произошло возгорание построек. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В субботу, 27 мая, в СНТ «Динамо» в Сыктывкаре загорелась баня. По предварительной версии, пострадавших нет. В настоящее время дознаватели Госпожнадзора устанавливают детали случившегося.

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