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НовостиПроисшествия28 мая 2023 10:00

В Коми огонь уничтожил баню и хозпостройки

На места ЧП выезжали экстренные службы
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay.

Фото: Pixabay.

Накануне в Республике Коми произошло несколько серьезных пожаров. На места ЧП выезжали экстренные службы.

В пятницу, 26 мая, в поселке Ветлосян произошло возгорание построек. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В субботу, 27 мая, в СНТ «Динамо» в Сыктывкаре загорелась баня. По предварительной версии, пострадавших нет. В настоящее время дознаватели Госпожнадзора устанавливают детали случившегося.

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