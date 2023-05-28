В одном из сел Коми из-за повышения уровня воды могут быть подтоплены жилые дома

Фото: Нина Юшкова

На реке Уса продолжается рост уровня воды, из-за чего могут быть подтоплены жилые дома в селе Петрунь. Об этом рассказали в Коми ЦГМС.

На сегодняшний день на реке заканчивается формирование максимальных уровней половодья. Рост уровней в сутки составляет от 5 до 80 сантиметров.

В скором времени на реке Усе прогнозируется достижение уровнем воды неблагоприятной отметки в 840 сантиметров, при которой наблюдается подтопление домов в селе Петрунь.

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