В отношении Любови Дорониной прокуратура Коми возбудила дело из-за расселения

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После проверки прокуратуры в Сыктывдинском районе в отношении главы района Любови Дорониной возбудили дело об административном правонарушении. По информации пресс-службы ведомства, в муниципалитете оценили перспективы расселения граждан из аварийного жилья в Выльгорте.

В прокуратуре региона сообщили, что между минстроем и администрацией района было заключено соглашение о получении субсидии для расселения. По условиям, в 2022 году муниципалитет должен был расселить 661 человек из площади 12 319,61 кв. метров.

По результатам проверки доля расселения составила 15,4%, а часть помещений расположена в строящемся доме, которые должны быть переданы в собственность района до 1 июля 2023 года.

В ведомстве приняли решение возбудить в отношении главы дело об административном правонарушении по факту нарушения получателем бюджетных средств условий их расходования.

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