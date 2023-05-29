Известна тайна пропажи вахтовика из Коми

Фото: Ухта-Спас

В Коми завершены поиски пропавшего вахтовика. По предоставленным данным, найден 41-летний Максим Воеводин-Божок. По информации спасателей «Ухтаспас», мужчину обнаружили живым.

Информацию о том, что он найден, подтвердили также и его близкие. По словам родственницы, сейчас Максим находится дома, но у него украли деньги.

– Документы украли, но уже нашли. Украли только деньги, – рассказала она.

Также в комментариях отметилась женщина, которая представилась сотрудницей скорой помощи. По ее словам, пропавшему оказали медицинскую помощь, а после оставили по адресу вызова.

– Данный гражданин был обслужен в Сыктывкаре, оставлен на данном адресе, – проинформировала она.

Ранее спасатели сообщали, что о мужчине ничего не было известно с 21 мая. Известно, что в тот день он выехал с вахты и исчез.

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