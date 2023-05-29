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НовостиПроисшествия29 мая 2023 6:51

В Коми Hyundai сбил 10-летнего ребенка на велосипеде

Авария произошла в Усинске
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 28 мая, в Усинске Hyundai Santa Fe сбил велосипедиста 2013 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 15.42. Мужчина 1980 года рождения находился за рулем Hyundai. Иномарка выезжала со двора дома №9 по улице Строителей. Водитель не уступил дорогу и сбил велосипедиста.

В результате ДТП пострадавший получил ушибы ноги и локтя. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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